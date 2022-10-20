Москва, 20 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару, но снизился к евро на торгах в четверг, 20 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,40 рубля, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 22 копейки и к закрытию составил 60,60 рубля.