Москва, , 19:19 — REGNUM В Госдуме предложили более эффективные меры по развитию рыбохозяйственного и рыбоперерабатывающего комплексов, чем очередной этап перераспределения всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«Следует, во-первых, увеличить государственную поддержку судостроения. Необходимо проанализировать эффективность и степень независимости малого и среднего бизнеса в сфере рыболовства, учесть предложения представителей промышленности, и не ограничиваться суммой в 7 млрд рублей, которую правительство выделило судостроительству на разработку и производство отечественного оборудования», — рассуждает глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Во-вторых, он предлагает усилить возможности государственно-частного партнерства, докапитализировать Фонд развития промышленности в части проектов в области судостроения.

В-третьих, парламентарий предлагает использовать механизм финансирования строительства судов, при котором судостроительными предприятиями выпускаются специальные облигации, включаемые в ломбардный список Центробанка. Банки с госучастием получат возможность выдавать долгосрочные кредиты данным предприятиям под залог таких облигаций по ставкам, существенно ниже ключевой ставки Центробанка, указал он.

«Полагаем также, что для банков, которые осуществляют инвестиции в судостроительную отрасль, должны быть снижены обязательные нормативы достаточности капитала, которые сейчас во многом искусственно завышены. Это позволит привлечь длинные дешевые ресурсы для модернизации судостроения и обеспечения рыболовства эффективными, современными судами», — пояснил Гаврилов.

Парламентарий уверен, что удешевить продукцию, повысить объем потребления рыбы и морепродуктов на душу населения, сделать индустрию современной и конкурентоспособной может только реформирование отрасли и следование формуле: вылов осуществлять на российских судах, переработкой заниматься российским предприятиям, российские компании же доставят продукцию на евразийский рынок.

В целом, указал глава комитета, позиция государства по рыбохозяйственному комплексу меняется. Государственной думой рассматриваются вопросы, связанные с усилением контроля за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для безопасности государства.

«А по закону, над которым мы также работали, к стратегически значимой теперь относится и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбной продукции или выгрузке уловов водных биоресурсов в морские порты», — напомнил он.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будут ужесточены требования к предоставлению права на добычу определённых видов водных ресурсов, если улов превысит 35% от суммарного улова таких видов ресурсов, потребуется согласование сделки с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Важность инвестиционных квот в сфере рыболовства заключается в создании стимулирующего спроса для отечественного судостроения. Это, безусловно, шанс для возрождения рыболовецкой отрасли после 90-х годов. Но государство должно грамотно распорядиться своим ресурсом, чтобы не ухудшить финансовое положение этой стратегически важной сферы, не допустить снижение объемов вылова биоресурсов. Вместе с тем, тех мер, которые уже реализуются или предлагаются, недостаточно», — резюмировал Гаврилов.

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Внесенным в Госдуму правительственным законопроектом предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее перераспределение всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, закрепленной за ними по действующим договорам до 2033 года.

В целом, законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

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