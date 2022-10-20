Снежинск, Челябинская область, , 19:17 — REGNUM Житель Снежинска Челябинской области почти 60 раз переводил деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Установлено, что 57-летнему гражданину, работающему водителем, позвонили неизвестные и заявили, что на его имя якобы оформлен кредит. А затем уговорили его взять настоящий кредит и кредитную карту иперевести деньги им.

В результате мужчина выполнил переводы денег на номера электронных кошельков. Всего он лишился 885 тыс. рублей. Полицейским пострадавший признался, что звонившие были очень убедительны и поэтому он безоговорочно им верил.