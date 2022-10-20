Петропавловск-Камчатский, , 19:47 — REGNUM Теплоход «Анатолий Чернеев» прибыл на Камчатку. В полном объёме судно приступит к работе в следующий период навигации. Об этом сегодня, 20 октября, в своём Telegram-канале написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

«Новое грузопассажирское судно позволит нам улучшить транспортную доступность самых отдалённых районов и обеспечить доставку грузов на севера», — написал Солодов.

Кроме того, глава региона отметил, что имеются планы по использованию теплохода «Анатолий Чернеев» в туристических целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для предотвращения перебоев в поставке грузов на Камчатку строится грузопассажирский теплоход «Анатолий Чернеев», который приступит к работе уже в 2022 году, за счёт чего удастся увеличить провозные мощности региона.

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