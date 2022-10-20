Нью-Мексико, США, , 19:58 — REGNUM Съемки вестерна «Ржавчина», во время которых в 2021 году актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, могут возобновиться в США. Об этом сообщает издание Variety.

Алек Болдуин Gage Skidmore

По данным источника, производство киноленты не будет проходить в Нью-Мексико (США), где ранее снимался проект. В штате по-прежнему проходит расследование по факту гибели оператора. В настоящий момент съемочная группа рассматривает новые площадки, в том числе Калифорнию (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер Алек Болдуин и продюсеры фильма «Ржавчина» достигли мирового соглашения в деле о наследстве оператора Галины Хатчинс, которая была застрелена на съемочной площадке в 2021 году. Отмечается, что теперь дело остается за судом, который должен либо отвергунть либо утвердить мировое соглашение.

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