Херсон, , 19:43 — REGNUM Выборы в США и мобилизация в РФ подталкивают киевский режим наступать на Херсон. Об этом 20 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наступление киевского режима на Херсон может быть обусловлено несколькими причинами», — заявил эксперт.

По мнению Безпалько, это грядущие выборы в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября. Для успеха на этих выборах демократы, находящиеся у власти, остро нуждаются хоть в каких-нибудь успехах на территории б. УССР на фоне растущего ропота и неудовольствия, вызванного большими расходами на вооружение и поддержку бандеровцев в Киеве.

«Вторая причина — мобилизация в России. Мобилизованные будут полностью готовы (экипированы, обучены, сформированы в части и слажены) к ноябрю-декабрю 2022 г. Как только они будут готовы, новые корпуса сомнут ВСУ, и американцы вкупе с их киевскими марионетками стремятся нанести максимальное количество ударов и захватить как моно большее пространство прежде, чем мобилизационный каток России начнёт движение», — заключил политолог.

Напомним, что киевский режим неоднократно заявлял о наступлении на Херсонском направлении и предпринимал попытки захватить Запорожскую АЭС.