Херсон, 20 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Выборы в США и мобилизация в РФ подталкивают киевский режим наступать на Херсон. Об этом 20 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Наступление киевского режима на Херсон может быть обусловлено несколькими причинами», — заявил эксперт.

По мнению Безпалько, это грядущие выборы в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября. Для успеха на этих выборах демократы, находящиеся у власти, остро нуждаются хоть в каких-нибудь успехах на территории б. УССР на фоне растущего ропота и неудовольствия, вызванного большими расходами на вооружение и поддержку бандеровцев в Киеве.

«Вторая причина — мобилизация в России. Мобилизованные будут полностью готовы (экипированы, обучены, сформированы в части и слажены) к ноябрю-декабрю 2022 г. Как только они будут готовы, новые корпуса сомнут ВСУ, и американцы вкупе с их киевскими марионетками стремятся нанести максимальное количество ударов и захватить как можно большее пространство прежде, чем мобилизационный каток России начнёт движение», — заключил политолог.

Напомним, что киевский режим неоднократно заявлял о наступлении на херсонском направлении и предпринимал попытки захватить Запорожскую АЭС.