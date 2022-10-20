Курск, 20 октября 2022, 19:07 — REGNUM Частичная мобилизация в Курской области завершится в ближайшие дни, об этом сообщил 20 октября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что мобилизация «проходит небезупречно», однако все жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке.
Общая же сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей, рассказал Старовойт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Курской области наполовину сформирован мобилизационный резерв территориальной обороны.