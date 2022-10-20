Курск, , 19:07 — REGNUM Частичная мобилизация в Курской области завершится в ближайшие дни, об этом сообщил 20 октября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня в эфире федеральному телеканалу рассказал о том, что мобилизация в Курской области завершится в ближайшие дни. Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь», — написал Старовойт.

Он уточнил, что мобилизация «проходит небезупречно», однако все жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке.

Общая же сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей, рассказал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Курской области наполовину сформирован мобилизационный резерв территориальной обороны.