Чебоксары, 20 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах после летнего всплеска протестов из-за планируемых жилищных «насаждений» в ряде микрорайонов наступило некоторое (временное?) затишье. Однако в редакцию ИА REGNUM продолжают обращаться обеспокоенные жители отдельных территорий, при этом особую активность проявляют жильцы частного сектора в Юго-Западном районе.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Комната в двухкомнатной квартире

Речь идёт о территории ул. Энтузиастов — З. Космодемьянской — Гражданская — О. Кошевого. Она состоит из нескольких улиц, в том числе носящих имена Героев СССР Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Лизы Чайкиной. С учётом этой особенности символичной является улица Молодогвардейская.

Всего в данном частном секторе проживают более 100 семей, при этом некоторые — в родовых домах, так как здесь росло несколько поколений семей и которые стали для них своего рода «духовными скрепами».

Летом стало известно о разработке и одобрении на градостроительном совете в администрации Чебоксар мастер-плана о возможной застройке территории многоэтажными домами. В мэрии Чебоксар поясняли, что разрешение на строительство многоквартирных домов в данном микрорайоне не выдавалось.

«В случае принятия решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, разработанный проект планировки не отменяет права собственности и права распоряжаться своим имуществом. Выкуп земельных участков может происходить только по обоюдному согласию», — напоминают в администрации.

В прокуратуре Чувашии также отмечают, что законом не предусмотрено принудительное изъятие у собственников принадлежащих им жилых домов под застройку.

Хотя мастер-план не является нормативно-правовым актом и не имеет юридических оснований для жилищного освоения территории, жильцы до сих пор сомневаются, что на этом власти остановятся и предупреждают, что готовы бороться за свои «духовные скрепы». И в этом контексте наименования улиц в честь героев могут обрести новое значение.

Как сообщало ИА REGNUM , в декабре 2011 года в Чебоксарах был подписан договор о развитии застроенной территории — частного сектора в Новоюжном районе, получившим название «Кувшинка» (старое — «Шанхай»). На основании данного документа был разработан проект застройки. Частные дома здесь считались самостроями, хотя многие были построены ещё 40 лет назад, став кровом для нескольких поколений семей. Обязательства по расселению жильцов взял на себя застройщик (ООО «Лидер»), работа шла индивидуально с каждой семьёй при достижении финансовых и прочих условий. К настоящему времени застройка микрорайона не завершена из-за финансовых проблем компании.

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