Нижневартовск, Югра, 20 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Власти города Нижневартовска (ХМАО) отказались от трат на салют в Новый год. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Екатеринбург.рф Салют

Однако детские праздники пройдут в традиционном формате, отметили в мэрии второго по численности населения города Югры.

Ранее сократили бюджеты на встречу Нового года в таких городах Ханты-Мансийского автономного округа, как Югорск, Урай и Радужный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во многих городах России новогодние гуляния решено провести скромнее, чтобы высвободить финансовые средства для помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.