Москва, 20 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Банк России не видит рисков для ликвидности кредитных организаций в связи с зафиксированным в сентябре оттоком средств населения с банковских вкладов. Об заявил 20 октября глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«С сентября из-за известных событий, к сожалению, наметился отток средств физических лиц, умеренный», — заявил он в комментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале Банка России.

«По фондированию есть отток средств физлиц за квартал в районе 300 млрд рублей, но он перекрыт в значительной степени средствами компаний — там больше трёх триллионов. Так что в целом с ликвидностью проблем нет», — сказал Данилов.

Напомним, ранее сегодня ЦБ сообщил, что объём средств физических лиц, находящихся на счетах в российских банках, в сентябре сократился на 458 млрд рублей, или на 1,4%. В пресс-службе регулятора отметили, что основной отток средств граждан пришелся на вторую половину сентября, когда возросло количество людей, уезжающих из страны и берущих с собой наличные.