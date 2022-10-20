Рязань, 20 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщила 20 октября пресс-служба Кремля.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

На полигоне проходит боевое слаживание подразделений и мобилизованного состава к выполнению задач в районах проведения специальной военной операции. О прохождении курса боевой подготовки мобилизованными президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава государства проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Президенту продемонстрировали преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработку методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою, с применением тяжёлой бронетехники, возможности ведения взводом боя в городских условиях.

Владимир Путин осмотрел также многофункциональный стрелковый комплекс, где проводится отработка различных видов стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.