Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для работающих супругов мобилизованных внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается на время отсутствия мобилизованного гражданина установить для работающих матерей (отцов) с детьми сокращенную рабочую неделю — вместо сорокачасовой рабочей недели установить 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы.

Кроме того, если закон найдет поддержку большинства парламентариев, работодатели будут обязаны предоставлять родителям и женам (мужьям) мобилизованных граждан по их заявлениям отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году.

На сегодняшний день работодатели могут отказать в предоставлении такого отпуска в связи с тем, что его предоставление является не их обязанностью, а только правом, обеспокоены авторы инициативы.

«Многие семейные обязанности, которые ранее выполняли мобилизованные мужчины по уходу за собственными детьми (забирали и отводили детей в детские сады, школы, различные секции), одномоментно легли на плечи их жен. Уделить дополнительное время собственному ребенку, особенно в условиях, когда, например, мама работает, не представляется возможным», — приводят аргументы авторы инициативы.

Отметим, что в Госдуме предлагают широкую поддержку семьям мобилизованных на фоне специальной военной операции, в частности, ввести единые федеральные выплаты.

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