Рязань, 20 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в Рязанской области один из полигонов Западного военного округа, на которых проводится боевая подготовка мобилизованных военнослужащих, сообщает 20 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Президент наблюдал за проведением боевого слаживания подразделений, заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, посетил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Владимир Путин присутствовал на занятиях на десантно-штурмовой полосе и по борьбе с бронетехникой противника в ближнем бою.

Кроме того, президент России посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором проводятся занятия по огневой подготовке под руководством командиров и инструкторов, имеющих боевой опыт.

Владимир Путин пообщался с военнослужащими, проходящими огневую подготовку, а также сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки по мишени.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации в России призвано 300 тыс. военнослужащих запаса, которые сейчас проходят обучение и переподготовку по своим военно-учётным специальностям.