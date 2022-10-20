Берлин, , 19:20 — REGNUM Политические элиты Германии ведут себя рационально, в рамках поставленных целей, среди которых — выстраивание «зеленой экономики». Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«С точки зрения тех новых политических деятелей, которые правят бал в Берлине и в ряде земель, они действовали рационально, то есть выбирали те действия, которые вели к выбранной цели. Цель — осуществить реиндустриализацию и действительно быстро выстроить «зелёную экономику» ценой шоковых рисков», — заявил эксперт.

Многие из этих политиков — чистые идеологи с очень незначительным умственным потенциалом и узким кругозором, уверен политолог.

«Зато они чувствуют за спиной поддержку так называемой «зелёной индустрии», которая испытывает большой аппетит и которой надоели старые магнаты промышленности; их подталкивают в спину американские глобалисты, с которыми они связаны пуповиной через разные фонды; на их стороне, причём полностью, армада немецкой мейнстримовской прессы; и их поддерживает немецкая молодежь из метрополий — абсолютно распропагандированная в парадигме либеральных ценностей и наличия устаревшего старого мира, который стал обузой для них — во главе этого старого мира стоит Россия, но и Германии требуется обновление», — отметил Волков.

Для Германии есть и особый момент — это европейская идея, которая немцу позволяет отказаться от необходимости быть немцем, поскольку им «быть плохо из-за того зла, которое немцы принесли миру», пояснил эксперт.

«Анналена Бербок, Роберт Хабек — при их высоком уровне личной некомпетентности не столько формируют, сколько отражают настроения и даже чаяния этой части публики», — заключил политолог.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия.