Милан, Италия, 20 октября 2022, 18:54 — REGNUM Заявления Сильвио Берлускони на встрече с коллегами по партии об ответственности Киева за начало военной спецоперации России были вырваны из контекста, заявил политик 20 октября.
По его словам, свое выступление он закончил осуждением действий России и словами о необходимости поддержки Киева, но эти слова из опубликованной аудиозаписи были вырезаны.
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Как сообщалось ранее, в СМИ были опубликованы фрагменты выступления Берлускони, в котором он напоминал о предыстории и причинах СВО.
Итальянские и западные СМИ и либералы обрушились на Берлускони с резкой критикой, требуя безоговорочного осуждения действий Москвы, что и было сделано сначала соратниками Берлускони, а потом и им самим.