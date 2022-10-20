Милан, Италия, 20 октября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Заявления Сильвио Берлускони на встрече с коллегами по партии об ответственности Киева за начало военной спецоперации России были вырваны из контекста, заявил политик 20 октября.

European People's Party Сильвио Берлускони

По его словам, свое выступление он закончил осуждением действий России и словами о необходимости поддержки Киева, но эти слова из опубликованной аудиозаписи были вырезаны.

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Как сообщалось ранее, в СМИ были опубликованы фрагменты выступления Берлускони, в котором он напоминал о предыстории и причинах СВО.

Итальянские и западные СМИ и либералы обрушились на Берлускони с резкой критикой, требуя безоговорочного осуждения действий Москвы, что и было сделано сначала соратниками Берлускони, а потом и им самим.