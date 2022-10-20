Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Власти Ленинградской области наладят поставки материально-техническим обеспечением (МТО) и письмами из дома мобилизованным жителям и военнослужащим каждые две-три недели, сообщил 20 октября губернатор Александр Дрозденко.

УАЗ с МТО из Ленобласти t. me/drozdenko_au_lo

По его словам, направленные ранее «уазики» из Ленобласти доставлены Сергеем Мачинским (советника губернатора Ленинградской области по патриотическому воспитанию, — прим. ред.) до именного дивизиона Ленобласти на Донбассе и скоро будут оборудованы под боевые задачи.

«Поставки в именные подразделения будем продолжать каждые две-три недели вместе с дополнительным материально-техническим обеспечением и письмами из дома», — сказал губернатор.

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Напомним, 11 октября регион направил закупленные на собранные деньги благотворителей три автомобиля УАЗ с кузовом, в которые были загружены необходимым для быта мобилизованных предметы и вещи. Поставки будут продолжаться, всего будет закуплено порядка 20 таких автомобилей.

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