Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» назвал своих призеров. Информация об этом опубликована на сайте фестиваля.

Alan Cleaver Театр

Спектакль «Р», поставленный Юрием Бутусовым в Российском государственном театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, получил приз зрительских симпатий среди постановок на Большой сцене. Приз зрительских симпатий на Средней сцене завоевала постановка «Морфий» режиссера Антона Федорова, представленная в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Спектаклем-призером зрительских симпатий на Малой сцене была признана работа «Новаторы» режиссера Никиты Коболева. Спектаклю «Вторник короткий день» режиссера Александра Созонова, поставленному в салоне рейсового автобуса, отдали приз дирекции фестиваля.

Напомним, XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» прошел в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. В рамках фестиваля были представлены коллективы и работы из разных городов России и Белоруссии.