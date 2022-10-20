Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Решение Санкт-Петербургского городского суда о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа и преступлением против человечности — это возвращение исторической памяти и напоминание жителям страны и мира о жертвах, которые понёс СССР во время Великой Отечественной войны. Так прокомментировал решение суда корреспонденту ИА REGNUM 20 октября доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв.

Оборона Ленинграда. 1941 год

Как напомнил историк, специалист по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны, это не первое такое решение, принятое судами в разных частях России. Ранее ИА REGNUM сообщало, что геноцидом советского народа признали преступления нацистов и их пособников суды в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и ряде других регионов. Однако, как уточнил Ковалёв, признание блокады Ленинграда геноцидом — очень важное решение сразу по нескольким причинам.

«Блокада Ленинграда по уровню цинизма, с которым гитлеровцы и их пособники осуществляли задуманное, не имеет аналогов в истории Второй мировой войны и в мировой истории по причине гигантского количества жертв, причем именно среди мирного населения», — указал собеседник агентства.

Борис Ковалёв уточнил, что решение суда, в первую очередь, было необходимо «для нас самих»: это безусловное возвращение исторической памяти, решение очень серьёзной проблемы, связанной с изучением блокады Ленинграда.

«Суд прошел на высочайшем уровне. Здесь очень профессионально работали прокуратура, суд и многочисленные консультанты, оставшиеся в живых очевидцы. Представленный материал поможет нам с большей объективностью оценить те потери, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны вообще и, во время блокады Ленинграда в частности», — отметил историк.

Во-вторых, сказал Ковалёв, на судебных заседаниях было убедительно показано, что в страданиях ленинградцев виновны не только немцы, но также финны, испанцы, норвежцы, бельгийцы, голландцы и другие пособники гитлеровцев — объединенная Европа.

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«Когда нам предъявляется немеряное количество претензий, в том числе связанных с событиями Второй мировой войны, когда максимально пытаются замолчать роль СССР в разгроме гитлеровской Германии и её союзников, и те жертвы, которые понёс наш народ. По последнему тезису, мы сами не могли назвать количество жертв, которые понесли в годы войны. И получали различные претензии, в основном мнимые, со стороны, в том числе, бывших союзников Третьего рейха. Здесь мы получаем в руки очень хорошие козырные карты, которые говорят: чья бы корова мычала, но европейской — лучше бы молчать», — подытожил эксперт.

Напомним, 20 октября Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по иску прокуратуры и признал советские жертвы блокады Ленинграда — более миллиона человек — жертвами геноцида, совершённого нацистской Германией и их союзниками в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии и Финляндии, добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.