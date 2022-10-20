Голышмановский район, Тюменская область, , 18:46 — REGNUM В муниципальном центре Голышманово Тюменской области в 2022 году мэрия отказалась от затрат на приобретение новой искусственной новогодней ели и фейерверка в пользу сбора средств для мобилизованных граждан. Об этом написал в своём телеграм-канале глава голышмановского района Александр Ледаков.

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«С учётом ситуации в этом году мы исключим затраты на планируемые к приобретению искусственной елки, иллюминации, новогоднего фейерверка», — сообщил Ледаков.

Резерв будет направлен, по его словам, на решение проблем с обеспечением участников специальной военной операции из Голышмановского района, а также на помощь семьям призванных в армию мужчин.

«Новогодние мероприятия для детей состоятся, украшения новогодних ёлок в учреждениях сделаем, как обычно, ёлку в посёлке тоже установим. Новый год будет, но чуть скромнее, соответственно моменту времени», — отметил глава муниципального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России многие муниципалитеты отказались от привычных фейерверков и иллюминационных излишеств в новогоднем убранстве городов и посёлков. В тюменском городе Тобольске также рассматривают смету расходов на новогодние праздники в сторону экономии.

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