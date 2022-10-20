Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Суд признал виновным в получении взяток заместителя начальника отдела компании «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в 2020 году подсудимый получил в качестве «вознаграждения» 50 тысяч рублей за незаконное заключение договора о поставке газа по льготному тарифу, а затем в 2021 году он также получил взятку в виде оплаты за обслуживание его автомобиля.

Также стало известно о том, что в августе 2021 года подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в сумме 150 тысяч рублей, которую тот вымогал у представителя ресурсоснабжающей организации региона за урегулирование задолженности и невключение в реестр должников.

В итоге суд приговорил менеджера «Газпрома» к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 5,5 млн рублей.