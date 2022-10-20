Рим, 20 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Новое правительство Италии будет целиком и полностью стоять на позициях «евроатлантизма», заявила 20 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Так она прокомментировала приписываемые ее коллеге по победившей на выборах правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони заявления о предыстории и причинах военной спецоперации России.

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Ни одна политическая партия, которая не поддерживает Киев, не сможет стать частью нового правительства, даже если ценой этого станет невозможность сформировать правое правительство, сказала Мелони.

Берлускони уже неоднократно заявлял, что является «абсолютным атлантистом», однако при появлении каждого нового информационного повода от него ждут повторных клятв в верности.