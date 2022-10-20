Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Американская компания SpaceX осуществила космический запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой группой микроспутников интернет-системы Starlink, сообщает 20 октября пресс-служба компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Старт был произведен в 17:50 мск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В рамках запуска планируется вывести на низкую околоземную орбиту 54 микроспутника массой 260 кг каждый.

Напомним, орбитальная сеть Starlink предназначена для обеспечения интернет-связи на всей земной поверхности. По планам SpaceX, сеть должна будет состоять в общей сложности из 11 тысяч спутников.

На сегодняшний день SpaceX вывела на околоземную орбиту более 3,1 тысячи спутников Starlink

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