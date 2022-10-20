Москва, 20 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Скоропалительный уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании в Госдуме назвали ожидаемым и не ждут кардинальных и быстрых изменений во внешней политики Лондона.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Закономерный итог, когда воинствующая русофобия и ядерная риторика используются в качестве суррогата необходимой компетенции. Трасс вошла в историю как самый, пожалуй, бездарный премьер, проработав в этой должности всего 44 дня», — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

Британцы за эти полтора месяца получили обвал фунта, переход к «трассэкономике» и очередной правительственный кризис, констатировал парламентарий.

Он призвал быть реалистами.

«Кто бы ни пришел следующий на место Лиз Трасс, не стоит ожидать кардинальных и быстрых изменений политики Лондона на российском направлении», — указал Слуцкий.

При этом он обратил внимание на то, что, судя по настроениям в обществе, в том числе бизнес-элитах англосаксонского мира, флаг киевского режима на лацкане пиджака западных политиков уже не является гарантией ни успеха, ни процветания и поддержки их избирателей.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал Трасс символом некомпетентности, которая характерна для европейской дипломатии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке и признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.