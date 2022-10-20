Таллин, 20 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В четверг, 20 октября, ГАО Omniva (бывшая «Эстонская почта» — Eesti Post) выпустило набор рождественских марок 2022 года. Как сообщается в пресс-релизе госпредприятия, ставший уже традицией выпуск рождественских марок на этот раз отмечает круглый юбилей.

Бостонское чаепитие. Марка

Первая в Эстонии рождественская марка была выпущена ровно 30 лет назад, на ней была изображена стилизованная рождественская елка. При создании рождественских марок и открыток 2022 года художница Маде Бальбат вдохновлялась образом ангела-хранителя.

«Я выбрала ангела-хранителя потому, что мы живем в очень непростые и сложные времена. В то же время ангел-хранитель бережет нас и присматривает за нами, направляет нас на правильный путь. Важно помнить, что нельзя терять веру и надежду!» — подчеркнула художница.

В эстонской типографии Vaba Maa было отпечатано 400 000 рождественских марок для отправки внутри страны и 150 000 марок, предназначенных для международных писем и открыток. Номинал марки — 0,90 евро.