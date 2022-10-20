Москва, , 19:56 — REGNUM Родственница погибшей в ДТП с Анной Большовой женщины Наталья Тюренкова выступила с опровержением распространившейся в СМИ информации о том, что причиной смерти стало ДТП с участием автомобиля актрисы. Её слова приводит портал «Москва 24».

Анна Большова в роли Раневской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Откуда такая уверенность, что ее сбила актриса? Дело еще идет, кто виноват в этом, разберется следствие», — сказала Тюренкова и добавила, что информация о происшествии, которую опубликовали различные СМИ, не соответствует действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Калужской области. По данным нескольких СМИ, актриса Анна Большова сбила женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Актриса сама позвонила в полицию и вызвала скорую, однако сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

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