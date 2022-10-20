Рига, , 18:33 — REGNUM В 2021 году уровень рождаемости в Латвии оказался самым низким за сто лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны.

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В информационном обзоре «Демография» отмечается, что в Латвии родилось 17 420 детей, что на 132, или 0,8% меньше, чем в 2020 году. Коэффициент рождаемости на 1000 жителей составил 9,2.

Показателем, характеризующим смену поколений, является общий коэффициент рождаемости. Начиная с 2017 года коэффициент уменьшался и в 2021 году составил 1,57, что далеко от желаемого количества детей, которое для нормальной смены поколений составляет 2,1-2,2.

В последний раз значение общего коэффициента рождаемости составляло 2,2 в Латвии в 1986–1987 годах, когда ежегодно рождалось 42 000 детей, что было самым большим числом рождений с 1946 года.

Средний возраст матери новорожденного в 2021 году составил 30,2 года — с 2011 года он вырос на 1,6 года. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2021 году составил 27,8 года, и этот показатель также имеет тенденцию к повышению. Самые высокие показатели рождаемости были среди женщин в возрасте 25-34 лет: 62,4% детей родились у женщин этой возрастной группы.

В 2021 году больше всего детей родилось в Риге и прилегающих к столице населенных пунктах: соответственно 31% и 25% от общего числа рождений.