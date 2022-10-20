Милан, Италия, 20 октября 2022, 18:33 — REGNUM Партия «Вперёд, Италия» и ее лидер Сильвио Берлускони полностью разделяют позицию поддержки НАТО, заявил 20 октября координатор партии, экс-спикер Европарламента Антонио Таяни.
С подобными уверениями ему пришлось выступать после того, как СМИ распространили информацию о якобы имевших место заявлениях Берлускони о «возобновлении дружеских отношений» с президентом России.
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Партия осуждает «агрессию России» и разделяет позицию о необходимости поддержки киевского режима, добавил Таяни.