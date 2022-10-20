Херсон, , 18:55 — REGNUM Угроза наступления ВСУ на Херсон вполне реальна, но русские военнослужащие настроены стоять до конца и защищать город. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM публицист и военный блогер Алексей Живов.

ВДВ Mil.ru

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«Наступление ВСУ в связке с ударами по Запорожской АЭС и Каховской ГЭС — серьёзная угроза», — заявил публицист.

В первую очередь в опасности окажется гражданское население Херсона, уверен Живов. Эвакуация населения оправдана, и в отличие от Харьковской области, она организована и своевременна.

«Общество беспокоится, что Херсон могут сдать в геополитических интересах. Я думаю, что руководство страны, напротив, будет драться за Херсон, как за Москву. По крайней мере, офицеры с фронта так и говорят: отступать некуда, за нами Россия», — заключил блогер.

Напомним, что ранее ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию мирных жителей ввиду опасности затопления и ударов со стороны киевского режима.