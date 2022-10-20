Бишкек, 20 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В 2022 году из бюджета выделили 26 млрд сомов (19,6 млрд рублей) на поддержку сельского хозяйства в Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на открытии сельскохозяйственной выставки «АгроТехЭкспо-2022».

Садыр Жапаров

По словам главы государства, часть этих денег выдали 7 тысячам местных фермеров и аграриев в виде займов со сниженной до 6% годовых ставкой на срок до трёх лет.

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Жапаров отметил, что льготных кредитов в этом году хватит не всем сельхозпроизводителям.

«В республике насчитывается около 500 тысяч фермеров и крестьян. Мы не можем обеспечить всех их льготными кредитами в течение одного года. Поэтому мы планируем продолжить выдачу льготных займов в течение следующих пяти-шести лет», — подытожил он.

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