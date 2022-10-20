София, , 18:23 — REGNUM Общая сумма внешнего долга Болгарии на сегодняшний день составляет 16 млрд левов ($8 млрд), и с этими показателями София начнёт реализацию международных финансовых проектов в 2023 году. Об этом 20 октября сообщает софийская газета «Факты» со ссылкой на заявление действующего министра финансов Болгарии Росицы Велковой.

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По её словам, ожидаемый дефицит государственного бюджета на 1 января 2023 года превысит 3,4% ВВП. При этом предполагаемая инфляция в Болгарии в предстоящем году может составить 6,4%, что станет рекордным в новейшей экономической истории страны.

Напомним, ранее София обратилась к Еврокомиссии с просьбой о выделении дополнительных займов на обеспечение развития экономики Болгарии.