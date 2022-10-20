Рим, 20 октября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Новые спикеры палат парламента Италии Иньяцио Ла Русса и Лоренцо Фонтана 20 октября провели краткие переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Аналогичные визиты в президентский дворец совершат и главы фракций нового состава парламента.

Ожидается, что новое правительство страны будет сформировано на следующей неделе, 24−30 октября.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.