Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM В Свердловской области за 2022 год аграрии получат господдерждку на общую сумму более 4 млрд рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Аграрии © Светлана Шаповалова

Государственная поддержка предоставляется в регионе по 21 направлению. В число получателей субсидий входят хлебопекарные предприятия, семейные фермы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, производители зерна и рапса из Свердловской области получат дополнительную поддержку со стороны государства на общую сумму 114,2 млн рублей.