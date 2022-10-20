Курган, 20 октября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Курганской области неизвестная болезнь смертельно поражает косуль в Далматовском районе. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Косуля

По данным ведомства, на 19 октября зафиксировано 33 павшие косули, и 11 — с признаками заболевания: пена изо рта, ходят по кругу, бьются в конвульсиях. Больных косуль прозвали в социальных сетях «зомби».

Управление ветеринарии Курганской области в связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района провело лабораторные исследования в областной ветеринарной лаборатории и свердловской лаборатории.

«На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено», — заявляют в ведомстве.

Отмечается, что пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в город Владимир.