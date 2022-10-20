Кострома, 20 октября 2022, 18:26 — REGNUM В связи с введением режима повышенной готовности в регионах ЦФО детским садам Костромы рекомендовали оформить пропуска для родителей и всех, кто приводит и забирает детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник отдела дошкольного образования администрации Костромы Светлана Орлова.

Детский сад
Детский сад
Администрация Костромы
«Сегодня детским садам Костромы рекомендовали ввести пропуска. Это связано с введением режима повышенной готовности. Отмечу, что решение остаётся за руководством каждого конкретного дошкольного учреждения. Родители определят перечень лиц, которые могут забирать детей — это могут быть бабушки, дедушки, любые родственники. Им выдадут бумажные пропуска, по которым будут выдавать деток».

Всего в Костроме имеется 66 детских садов, их посещает 17 тысяч ребят. Около 30% их них давно работают по электронным или бумажным пропускам. В остальных учреждениях детей выдают после того как пришедший правильно назовёт фамилию, имя, отчество и группу, в которой находится ребёнок. Добавим, что 55 детских садов охраняют сотрудники частных охранных предприятий. В остальных 11 малокомплектных учреждениях на вахте сидят штатные сотрудники.

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