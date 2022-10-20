Кострома, 20 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В связи с введением режима повышенной готовности в регионах ЦФО детским садам Костромы рекомендовали оформить пропуска для родителей и всех, кто приводит и забирает детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник отдела дошкольного образования администрации Костромы Светлана Орлова.

Администрация Костромы Детский сад

«Сегодня детским садам Костромы рекомендовали ввести пропуска. Это связано с введением режима повышенной готовности. Отмечу, что решение остаётся за руководством каждого конкретного дошкольного учреждения. Родители определят перечень лиц, которые могут забирать детей — это могут быть бабушки, дедушки, любые родственники. Им выдадут бумажные пропуска, по которым будут выдавать деток».

Всего в Костроме имеется 66 детских садов, их посещает 17 тысяч ребят. Около 30% их них давно работают по электронным или бумажным пропускам. В остальных учреждениях детей выдают после того как пришедший правильно назовёт фамилию, имя, отчество и группу, в которой находится ребёнок. Добавим, что 55 детских садов охраняют сотрудники частных охранных предприятий. В остальных 11 малокомплектных учреждениях на вахте сидят штатные сотрудники.