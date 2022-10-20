Вашингтон, , 18:40 — REGNUM США изучают ударные дроны, применяемые Россией в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР, сообщает 20 октября газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

БПЛА «Герань - 2». Инфографика (с) ИА REGNUM

По утверждению издания, власти США организовали изучение обломков беспилотников, обнаруженных на территории б. УССР.

Результатом этой работы должна стать информация о структуре и технологии этих беспилотников, которая «может помочь США и их сателлитам лучше распознавать и поражать» российские беспилотники ещё до их удара по заданным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ активно обсуждают тему якобы поставок иранских БПЛА России и их последующего применения под российскими обозначениями.

Москва и Тегеран на официальном уровне неоднократно отрицали эти утверждения.

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