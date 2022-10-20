Вашингтон, 20 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. США изучают ударные дроны, применяемые Россией в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР, сообщает 20 октября газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

ИА REGNUM БПЛА «Герань - 2». Инфографика

По утверждению издания, власти США организовали изучение обломков беспилотников, обнаруженных на территории б. УССР.

Результатом этой работы должна стать информация о структуре и технологии этих беспилотников, которая «может помочь США и их сателлитам лучше распознавать и поражать» российские беспилотники ещё до их удара по заданным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ активно обсуждают тему якобы поставок иранских БПЛА России и их последующего применения под российскими обозначениями.

Москва и Тегеран на официальном уровне неоднократно отрицали эти утверждения.