США изучают дроны, применяемые Россией на территории б. УССР — WP
Вашингтон, 20 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. США изучают ударные дроны, применяемые Россией в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР, сообщает 20 октября газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
По утверждению издания, власти США организовали изучение обломков беспилотников, обнаруженных на территории б. УССР.
Результатом этой работы должна стать информация о структуре и технологии этих беспилотников, которая «может помочь США и их сателлитам лучше распознавать и поражать» российские беспилотники ещё до их удара по заданным целям.
Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ активно обсуждают тему якобы поставок иранских БПЛА России и их последующего применения под российскими обозначениями.
Москва и Тегеран на официальном уровне неоднократно отрицали эти утверждения.