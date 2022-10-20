Екатеринбург, 20 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Свердловской области производителям рапса и зерна направят более 114,2 млн рублей. Решение об этом было принято на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Деньги предназначены для того, чтобы возместить часть затрат на производство и реализацию этого товара. Производители зерна получат направлено 85,7 млн рублей, в том числе почти 48 млн из федерального бюджета, а 37,7 млн — из областного.

Господдержка производителей рапса составит 28,5 млн рублей, в том числе 26,5 млн — федеральные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2922 году на территории Свердловской области удалось собрать рекордный урожай зерновых — более 900 тыс. тонн при плановых 687 тыс. Объём урожая рапса превысил 32 тыс. тонн.