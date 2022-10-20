Бишкек, 20 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Жителям Киргизии нужно быть готовыми к тому, что зимой будет сложный период. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

«Хочу заранее предупредить граждан, чтобы они начали заготавливать дрова и уголь. Будет сложно», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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По его словам, в странах Евросоюза цена на газ достигла $5 тысяч (308 тысяч рублей) за тысячу кубометров, а уголь подорожал до € 500 (30 тысяч рублей) за тонну.

«Но мы ожидаем снижения цен на ГСМ, потому что страны Запада 1 декабря введут новые санкции против России. Это приведёт к уменьшению числа стран, закупающих российские нефтепродукты. И мы надеемся, что Россия снизит их стоимость», — подытожил глава правительства.

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