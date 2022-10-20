Черкесск, 20 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии создан оперативный штаб для организации мероприятий в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о введении на территории республики режима базовой готовности. Указ о создании оперштаба подписал 20 октября глава КЧР Рашид Темрезов.

Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети» Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов

В состав штаба вошли представители органов республиканской и региональной власти, военком республики, руководители управлений правоохранительных органов, ФСБ, МЧС, Погрануправления.

В обязанности штаба входит принятие мер, обеспечивающих безопасность граждан и соблюдение общественного порядка. В соответствии с уровнем базовой готовности должна быть обеспечена работа ряда объектов в особом режиме.

Это касается объектов транспортной инфраструктуры, коммуникаций, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.