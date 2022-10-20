Нижний Новгород, , 18:03 — REGNUM Депутаты городской думы Нижнего Новгорода одобрили перенаправление 1,37 млн рублей, снятых с финансирования проекта «Новый городовой», на усиление мер безопасности в образовательных учреждениях. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по бюджетной политике.

Охранник Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Эти средства планируют потратить на установку систем видеонаблюдения в детских садах и школах столицы Приволжья.

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По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, в связи с недавними трагическими событиями, произошедшими в Ижевске, вопросам, связанным с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях, уделяется особое внимание.

«В настоящее время оснащение видеонаблюдением школ и детских садов Нижнего Новгорода близко к 100%. В то же время, по данным местных СМИ, не во всех образовательных учреждения города техника безопасности соответствует требованиям времени», — подчеркнул он.

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ИА REGNUM напоминает, что 26 сентября 2022 года в школе №88 в Ижевске 34-летний выпускник учебного заведения утроил стрельбу. Он ворвался в школу во время уроков и открыл огонь.

В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Более 20 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.