Москва, , 17:56 — REGNUM Агентство приглашает жителей Бельгии, Дании, Германии, Люксембурга, Польши, Румынии, Финляндии и Франции на кинопоказы в Русские дома.

Провести несколько теплых вечеров за просмотром художественных и анимационных российских фильмов можно начиная с октября 2022 года и до февраля 2023. В наших уютных залах вы сможете увидеть такие кинокартины как «Илья Муромец», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Сказка странствий», «Снежная сказка» и другие.

Согреться в Русском доме за чашечкой горячего чая, вот что необходимо каждому в осенне-зимние вечера.

Следите за афишами кинопоказов в социальных сетях Русских домов в Брюсселе, Копенгагене, Берлине, Люксембурге, Варшаве, Бухаресте, Хельсинки и Париже.

Приходите! Ждем Вас!