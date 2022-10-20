Москва, 20 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Директор столичной школы №1581 Ирина Мусина подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об эвакуации в учебном заведении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по её словам сработал датчик пожарной сигнализации, никто не пострадал.

Департамент образования и науки Костромской области Школьники

«Сегодня, 20 октября, в здании школы на Большом Полуярославском переулке, где обучаются ученики 7-11 классов, сработал датчик пожарной сигнализации. Администрация образовательной организации оперативно провела эвакуацию 481 ребенка и 31 сотрудника школы. С ними все в порядке, В результате произошедшего никто не пострадал», — рассказала Мусина.

Директор уточнила, что на место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, тщательно обследовали здание и установили, что возгорания в нем нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за короткого замыкания в электрооборудовании из школы №1581, расположенной в центре Москвы, было эвакуировано более 500 человек. В результате происшествия никто не пострадал.