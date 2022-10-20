Челябинск, , 17:53 — REGNUM В Челябинской области при участии ДОМ. РФ будет построено более 3 млн квадратных метров жилья. Соответствующие проекты уже реализуются, сообщает пресс-служба института развития в жилищной сфере организации.

Жильё Иван Шилов © ИА REGNUM

Жильё планируется возвести до 2030 года. Всего на территории региона в разной степени готовности находится 33 жилищных проекта. И среди них — пять проектов комплексного развития территорий, которые планируется реализовать, в частности, в Челябинске, Сосновском районе и Магнитогорске.

Всего в Челябинской области через торги инвесторы получили 661 га земли для строительства. А в 2022–2023 годах власти намерены реализовать 105,4 га.