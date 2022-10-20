Нью-Дели, 20 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Индийская комиссия по делам конкуренции (CCI) оштрафовала американскую компанию Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google, на $161 млн за антиконкурентную практику, связанную с мобильной операционной системой Android, сообщает 20 октября Reuters.

Google

Регулятор также обязал Google впредь отказаться от предоставления каких-либо стимулов производителям смартфонов в обмен на установку ее поисковой системы на телефонах.

Ранее Еврокомиссия также оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза на рекордные €2,4 млрд. Компанию заподозрили в том, что с помощью своей мобильной операционной системы Android она мешала конкурентам и пыталась закрепить свое доминирующее положение в общем интернет-поиске с 2011 года.