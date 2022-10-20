Нджамена, , 18:03 — REGNUM Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за наводнений, охвативших две трети территории республики, сообщает 20 октября южноафриканская радиостанция SABC.

Наводнение Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs

По словам Махамата Идрисс Деби Итно, от наводнения уже пострадали 636 поселений в 18 из 23 регионов страны, в том числе в столице Нджамене.

«Чрезвычайное положение вводится для того, чтобы лучше управлять борьбой со стихийным бедствием. Наводнение уже затронуло 636 населенных пунктов в 18 из 23 областей страны. Затоплены кварталы в столице Чада Нджамене, сотни жителей за последние сутки покинули свои жилища», — заявил он.

Президент также заверил, что правительство имеет план быстрого обеспечения всех нуждающихся жильем, питанием и медицинской помощью.

Стоит отметить, что на фоне стихийных бедствий в Нджамене 20 октября прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. В итоге погибли порядка 30 человек, в том числе десять сотрудников силовых структур.

Напомним, ежегодно с мая по октябрь в этом африканском регионе проходит сезон дождей. В 2022 году он отличается беспрецедентным количеством выпавших осадков, из-за которых начались наводнения в Чаде, Нигере, Нигерии и Камеруне.

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