Казань, 20 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Татарии создан оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России. Соответствующий документ 20 октября подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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Татария — регион, где действует базовый уровень реагирования. В связи с этим оперштабу поручено обеспечить подготовку предложений: по проведению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ и других формирований; мер общественного порядка; по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, энергетики и других объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Обеспечение деятельности оперштаба осуществляется кабинетом министров РТ.

Напомним, для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя указом президента России введен средний уровень реагирования. В других регионах Центрального и Южного федеральных округов объявлен уровень повышенной готовности. В остальных регионах страны — уровень базовой готовности.

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