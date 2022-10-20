Рига, 20 октября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Латвии за сутки выявила 52 правонарушителя, сообщили национальному агентству LETA в пограничной службе.

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Во въезде в Латвию было отказано четырем иностранцам. Одному выходцу с территории бывш. УССР, одному гражданину Армении и одному гражданину Узбекистана было отказано во въезде в Латвию на погранпереходах Виентули и Терехово, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство. Еще одному выходцу с территории б. УССР было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Лица вернулись в страну отправления.

На внешних границах Латвии было выявлено 23 нарушителя границы. В том числе задержан один разыскиваемый: в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» обнаружен негражданин Латвии, въезжающий в страну из Берлина, которого разыскивает полиция. Человек был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.